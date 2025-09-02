Bakanlar Kurulu, El-Sen'in grevini 60 gün erteledi

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (EL-SEN) bugün Teknecik Elektrik Santrali'nde yapacağı grevi 60 gün süreyle erteledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak elzem hizmet olması nedeniyle, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikasının (EL-SEN) ve/veya diğer Sendikaların başlatacakları grevin, elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan nitelikte olması nedeniyle, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun tüm birimlerinde 2 Eylül 2025 tarihinde başlatacakları grevin 2.9.2025 tarihinden itibaren 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi."