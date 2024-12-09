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Bakanlar Kurulu: Ercan'daki grev 60 günlüğüne ertelendi

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Bakanlar Kurulu, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın başlattığı grevi 60 günlüğüne ertelediğini Resmi Gazete’de yayınlandı.
Bakanlar Kurulu: Ercan'daki grev 60 günlüğüne ertelendi

Bakanlar Kurulu, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın başlattığı grevi 60 günlüğüne ertelediğini Resmi Gazete’de yayınlandı.

Açıklama şöyle:

KARAR SAYISI: Ü(K-I)2377-2024 ERCAN HAVALİMANI HAVA TRAFİK ŞUBE AMİRLİĞİNDE BAŞLATILACAK GREVİN 60 GÜN SÜRE İLE ERTELENMESİ (Önerge No:2500/2024) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye ve 8.12.2024 tarihinde yayımlanan 54/2024 sayılı Elzem Hizmetlerde Grev Yasağının Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ye dayanarak, ulusal güvenlik ve kamu güvenliği ve elzem hizmet olan Sivil Havacılık Hizmetleri ile Havaalanları Hizmetlerindeki düzen bozucu niteliği olduğu nedeniyle, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasının ve/veya diğer tüm sendikaların, Hava Trafik Kontrol Şube Amirliğinde ve/veya Ercan Havalimanı'nın tüm birimlerinde, 9 Aralık 2024 tarihinde başlatacakları 24 saatlik grevin 9.12.2024 tarihinden itibaren, 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.

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