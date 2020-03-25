Bakanlar Kurulu: Gündem Ekonomik Paket

Hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı ekonomik ve diğer tedbirler bugün saat 18.00'de açıklanıyor.

Hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı ekonomik ve diğer tedbirler bugün saat 18.00'de açıklanıyor.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 12.10’da toplanan Bakanlar Kurulu’nun gündeminde, koronavirüs konusundaki son gelişmeler ile alınması beklenen ekonomik ve diğer tedbirler bulunuyor.

İlk olarak pazartesi açıklanacağı söylenen ekonomik tedbirlerin, daha sonra salı gününe ertelenmişti. Edinilen bilgiye göre ekonomik paketin bugün saat 18.00'de düzenlenecek basın toplantısı ile açıklanacağı öğrenildi.

Bakanlar Kurulu’nun ve teknik ekiplerin paketle ilgili çalışmalarının devam ettiği, üzerinde ihtilaf olan konuların aşılması için uğraşıldığı ve paketin kapsamlarının genişletilmeye çalışıldığı öğrenildi.