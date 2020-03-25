  • BIST 89.427
  • Altın 332,519
  • Dolar 6,4445
  • Euro 6,9672
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Bakanlar Kurulu: Gündem Ekonomik Paket

» »
Bakanlar Kurulu: Gündem Ekonomik Paket
Bakanlar Kurulu: Gündem Ekonomik Paket

Hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı ekonomik ve diğer tedbirler bugün saat 18.00'de açıklanıyor.

Hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı ekonomik ve diğer tedbirler bugün saat 18.00'de açıklanıyor.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 12.10’da toplanan Bakanlar Kurulu’nun gündeminde, koronavirüs konusundaki son gelişmeler ile alınması beklenen ekonomik ve diğer tedbirler bulunuyor.

İlk olarak pazartesi açıklanacağı söylenen ekonomik tedbirlerin, daha sonra salı gününe ertelenmişti. Edinilen bilgiye göre ekonomik paketin bugün saat 18.00'de düzenlenecek basın toplantısı ile açıklanacağı öğrenildi.

Bakanlar Kurulu’nun ve teknik ekiplerin paketle ilgili çalışmalarının devam ettiği, üzerinde ihtilaf olan konuların aşılması için uğraşıldığı ve paketin kapsamlarının genişletilmeye çalışıldığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit etti25 Mart 2020 Çarşamba 13:29
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı: Tüm personel sağlık taramasından geçirildi25 Mart 2020 Çarşamba 13:07
  • Sosyal Sigortalar Dairesi'nde online ödeme dönemi başladı25 Mart 2020 Çarşamba 13:04
  • Polisten sıkı denetim! 54 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı!25 Mart 2020 Çarşamba 12:52
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı: Tüm personel sağlık taramasından geçirildi25 Mart 2020 Çarşamba 12:50
  • Özersay: Hükümet mevduatlaradan kesinti yapMAYACAK25 Mart 2020 Çarşamba 12:21
  • KKTC’de koronavirüs ile ilgili son durum25 Mart 2020 Çarşamba 11:38
  • Üzerinde ve Aracında Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı25 Mart 2020 Çarşamba 11:05
  • Toplantı 11:30'da başlayacak25 Mart 2020 Çarşamba 11:02
  • Fizyoterapistlerden Karantinadaki Öğrencilere Onlıne Fiziksel Aktivite Desteği25 Mart 2020 Çarşamba 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti