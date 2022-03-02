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Bakanlar Kurulu için güven oylaması yarın

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu için Güven oylaması ve Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle yarın toplanacak.
Bakanlar Kurulu için güven oylaması yarın

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu için Güven oylaması ve Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle yarın toplanacak.


Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Zorlu Töre başkanlığında, saat 10.00’da toplanacak Genel Kurul’un gündeminde Bakanlar Kurulu için Güven oylaması ve Başkanlık Divanı Seçimleri bulunuyor.


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, Hükümet Programı görüşmeleri için pazartesi sabahı başlayan toplantısı ertesi gün saat 03.00’te tamamlamıştı.


Anayasa  ve Meclis İç Tüzüğü gereğince, Hükümet Programı’nın güven oylaması için  program üzerindeki görüşmelerin üzerinden bir tam gün geçmesi gerektiğinden oylama yarın yapılacak.


Pazartesi yapılan toplantıda, Başkanlık Divanı Seçimlerinin de perşembe günkü birleşime bırakılmasına ilişkin mutabakata varılmıştı.

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