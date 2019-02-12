Bakanlar Kurulu kabinesinde değişikliğe gidileceği iddia ediliyor! Hangi Bakan görevden alınabilir?

Bakanlar Kurulu kabinesinde değişikliğe gidileceği iddia ediliyor!

K.K.T.C. Başbakanı Tufan Erhurman'ın zor bir karar ile karşı karşıya olduğunu belirten güvenilir kaynaklar önümüzdeki günlerde bir kabine değişikliği ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtiler.

KULİS HABER

Başbakan Tufan Erhurman'ın bugün Ankara'ya uçtuğu ve önemli görüşmeler yapacağı da kaydedildi.

Özellikle son dönemlerde yapılan zamlar ile ilgili halkın hassasiyetlerine çok duyarlı olduğu bilinen Başbakan Tufan Erhürman'ın karar aşamasında olduğu iddia ediliyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami'nin elektrikte yakın zamanda olmayacak olan bir zam açıklaması yapması ise bardağı taşıran son damla olarak nitelendiriliyor.

Bilindiği üzere Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami geçtiğimiz hafta elektriğe zam yapılacağını açıklamıştı.

Gündem ucuz tarife

Edinilen bilgiye göre KIB-TEK Mart ayı sonunda saat dilimlerine ayrılmış daha ekonomik tarfilere geçme çalışması yapıyor. Bakan Özdil Nami'nin yapmış olduğu zam açıklaması ise adeta kurumda duş etkisi yaratmış durumda.