  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Bakanlar Kurulu kabinesinde değişikliğe gidileceği iddia ediliyor! Hangi Bakan görevden alınabilir?

» »
Bakanlar Kurulu kabinesinde değişikliğe gidileceği iddia ediliyor! Hangi Bakan görevden alınabilir?
Bakanlar Kurulu kabinesinde değişikliğe gidileceği iddia ediliyor! Hangi Bakan görevden alınabilir?

Bakanlar Kurulu kabinesinde değişikliğe gidileceği iddia ediliyor!

K.K.T.C. Başbakanı Tufan Erhurman'ın zor bir karar ile karşı karşıya olduğunu belirten güvenilir kaynaklar önümüzdeki günlerde bir kabine değişikliği ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtiler.

KULİS HABER

Başbakan Tufan Erhurman'ın bugün Ankara'ya uçtuğu ve önemli görüşmeler yapacağı da kaydedildi.

Özellikle son dönemlerde yapılan zamlar ile ilgili halkın hassasiyetlerine çok duyarlı  olduğu bilinen Başbakan Tufan Erhürman'ın karar aşamasında olduğu iddia ediliyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami'nin elektrikte yakın zamanda olmayacak olan bir zam açıklaması yapması ise bardağı taşıran son damla olarak nitelendiriliyor.

Bilindiği üzere Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami geçtiğimiz hafta elektriğe zam yapılacağını açıklamıştı.

Gündem ucuz tarife

Edinilen bilgiye göre KIB-TEK  Mart ayı sonunda saat dilimlerine ayrılmış daha ekonomik tarfilere geçme çalışması yapıyor. Bakan Özdil Nami'nin yapmış olduğu zam açıklaması ise adeta kurumda duş etkisi yaratmış durumda.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay,Kıbrıslı Rum müzakereci Mavroyiannis ile görüştü13 Şubat 2019 Çarşamba 19:11
  • KTHY Davası 26 Şubat'a ertelendi13 Şubat 2019 Çarşamba 18:59
  • Kalkanlı Bölgesinde Elektrik kesintisi!13 Şubat 2019 Çarşamba 18:11
  • Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yasa tasarısı komitede görüşülmeye devam ediyor13 Şubat 2019 Çarşamba 18:00
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: Bu sese bugün kulak vermeyenler yarın bunu yaşayarak öğreneceklerdir.13 Şubat 2019 Çarşamba 17:36
  • Özersay, İrlanda ve Almanya Büyükelçileriyle görüştü13 Şubat 2019 Çarşamba 17:29
  • El-Sen Başkanı Özkıraç: Bakan Özdil Nami Nereye koşuyor?13 Şubat 2019 Çarşamba 17:03
  • “Sevapları ve Günahları ile TMT” kitabı söyleşisi düzenlendi13 Şubat 2019 Çarşamba 16:55
  • İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi:Ticaret Odası Başkanı istifa etmelidir13 Şubat 2019 Çarşamba 16:52
  • Lefkoşa’da iş kazası: 17 yaşındaki genç yaralandı13 Şubat 2019 Çarşamba 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti