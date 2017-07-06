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Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası Krediler (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı

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Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası Krediler (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı
Tüzüğün 10’uncu maddesi “Kredi Kullandırılması” ve 17’nci maddesi “Kredi Verilmesine Engel Haller” maddelerinde de değişikliğe gidildi.

Karar, 30 Haziran tarihli resmi gazetede yayımlandı.

Tüzüğün 10’uncu maddesi “Kredi Kullandırılması” ve 17’nci maddesi “Kredi Verilmesine Engel Haller” maddelerinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, kredi kullandırılmasına ilişkin esaslardan bazıları şöyle:

“Yatırım ve işletme kredilerinde, inşaat yatırımlarında bilirkişi veya ekspertiz raporları karşılığında, diğer yatırım ve işletme kredilerinde sarf evrakları ve/veya genel müdürün uygun görüp onaylayacağı harcama belgeleri karşılığında kontrollü olarak kullandırılır.

Yatırım ve işletme kredilerinde asgari ücretin yüz kadarına kadar olan tutarlardaki avans taleplerinde yönetim kurulunun belirleyeceği kriterler çerçevesinde teknik işlerden sorumlu birimin değerlendirmesi sonucu düzenlenecek Avans İstihkak raporu esas alınarak avans ödemesi yapılabilir. Bu durumda avans talepleri Genel Müdürlük onayı ile uygulamaya konur. Asgari ücretin yüz katı veya üzerindeki tutarlarda olan avans taleplerinde talep doğrudan yönetim kurulunun gündemine alınır ve Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği avans miktarı işleme alınarak ödeme yapılır. Her durumda avans borcu kapatılmadan kredinin kalan kısmı kullandırılmaz.”

Değiştirilen “Kredi Verilmesine Engel Haller” maddesindeki bazı esaslar ise şu şekilde:

“İflas ve konkordato halinde olanlar, vergi, gümrük ve diğer parasal suçlardan kaçakçılıktan ağır hüküm giymiş olanlar, mali vaziyeti bozulanlar hakkında yapılan istihbarat sonucunda mali yapısı yetersiz olarak tespit edilenler, bankaya veya/veya kurum kuruluşlara borçlarını ödememeleri nedeniyle haklarında idari veya yasal takip başlatılanlar...”

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