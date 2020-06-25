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Bakanlar Kurulu Kararı:Türkiye A kategorisinden çıkarılıp B kategorisine konuldu

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Bakanlar Kurulu başbakan Ersin Tatar Başkanlığında toplandı…
Bakanlar Kurulu Kararı:Türkiye A kategorisinden çıkarılıp B kategorisine konuldu

Bakanlar Kurulu başbakan Ersin Tatar Başkanlığında toplandı…

Kurulda alınankarar yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşıldı. Yazılı açıklamaya göre; Bakanlar Kurulu, Korona Virüs (COVID-19) ile ilgili olarak KKTC’ye girişlere ilişkin tedbir amacli almis oldugu E.T(K-I)773-2020 says ye 11.6.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararının maddesi altında düzenlenen A kategorisinde yer alan Türkiye’nin, bu kategoriden çıkarılıp B kategorisine dahil edilmesine ve 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türkiye’den gelecek yolcuların biri KKTC’ye gelmeden önce 72 saat içinde ve diğeri de KKTC’ye giriş noktalarında olacak şekilde çifte PCR testi uygulamasına tabi tutulmasına ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine ve Ulaştırma Bakanlığının Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde deniz ve hava limanlarından gelecek yolcuların sayısının düzenlenmesi ve/veya kontrollü olacak şekilde kısıtlanması konusunda yetkilendirilmesine karar verdi.

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