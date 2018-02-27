Bakanlar Kurulu kararları açıklandı...

Özersay, “İstisnayi vatandaşlıkların inceleme sonuçlarının ne olacağını gelecek hafta Bakanlar Kurulu toplantısının ertesinde kamuoyu ile paylaşma kararı aldık” dedi.

Bakanalr Kurulu Başbakan Tufan Erhürman Başkanlığı’nda bugün toplandı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geciken yol projelerinin önünü açma yönünde karar ürettiklerini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun yol projeleri için bazı taşınmaz malların kamulaştırılması kararı alındığını söyleyen Özersay, “Bugüne kadar 1962 zorla mal iktisabı yasasının gerektiği bazı prosedürler doğru takip edilmedi ve bazı yol projelerinin aksamasına, yatırımların geçikmesine neden oldu. Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığının getirdiği önergeler üzerinden dikkatli incelemede bulunuldu. Özellikle taşınmaz malların kamulaştırılması ve yol projelerinin başka ara emri alınmaması için önceden bildirimde bulunulması gerekli getirildi ve tazminatın ödenmesi hususlarını hassasiyetle ele alma kararı alındı” dedi.

Yabancıların taşınmaz mal satın alabilmesi ile ilgili olarak da Bakanlar Kurulu’nun karar ürettiğini söyleyen Özersay, talepte bulunan yabancı uyruklu kişilerin incelemesinin yapıldığının, İçişleri Bakanlığının değerlendirmesi ile onaylarını gerçekleştiğini kaydetti.

İşlediği suçtan ötürü tutuklu bunun Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişilerin nakil işlemlerinin de Kurul toplantısında ele alındığını anlatan Özersay, İşlediği suçtan ötürü tutuklu bunun Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişilerin Türkiye’ye iade edilmesi konusunda karar üretildiğini söyledi.

Bugünkü toplantıda, geçmişte Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai vatandaş örneklerinin ve uygulamaların da incelenmesine başlandığını belirten Özersay, “Bu istisnayi vatandaşlıların inceleme sonuçlarının ne olacağını gelecek hafta Bakanlar Kurulu toplantısının ertesinde kamuoyu ile paylaşma kararı aldık” dedi

Özersay, inşaatların açılış ve kapanış saatleri ile ilgili olarak da düzenlemeye gidildiğini hafta içi günlerde gün doğumundan akşam saat 21.00’e kadar faaliyette bulunmasına karar verildiğini söyledi.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugün ayrıca bazı turist rehberlerinin Aralık 2018 kadar görevlerinin süresinin uzatılması yönünde de kararını aldığını belirtti.