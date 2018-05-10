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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

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Bakanlar Kurulu, istisnai vatandaşlık konusu çerçevesinde incelenen bin 200 vatandaşlıktan 175’inin hukuka aykırı olduğunu tespit ederek, geri alınmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu, vatandaşlıkları geri alınanların mağduriyet yaşamamaları için söz konusu 175 kişiyi 90 gün süreyle muhaceret izinli sayarak, bu sürede KKTC’de çalışma veya iş kurma başvurusu yapmalarına olanak sağladı.
 
Bakanlar kuurlu vicdani ret konsunda da adım atarak tasarı hazırladı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ve Başsavcılık’tan da görüş alınarak Askerlik Yasası’nda değişiklik yapmak üzere tasarı Meclis’e gelecek.

Başabakan Tufan Erhürman başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı.

Yaklaşık 7 saat süren Bakanlar Kurulu’nun ardıudan alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

TÜRKİYE İLE İTHALAT-İHRACAT

Uzün süren Bakanlar Kurulu toplantısında bir çok konunun ele alındığını belirten Özersay,  bunların bazılarını ana hatlarıyla açıkladı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, Türkiye ile KKTC arasındaki ithalat ve ihracatın TL üzerinden yapılması yönünde bir süredir Türkiye yetkilileriyle devam eden temasların somutlaşmaya başladığını, sürecin ilerlediğini kaydetti.
 
Özersay  piyasada döviz dalgalanmaları nedeniyle sürekli zam ve gelir kaybına neden olan gelişmelerle karşı karşıya kalındığını, bunun bir miktar önüne geçebilmek ve döviz dalgalanmalarından oluşan olumsuz etkileri azaltmak maksadıyla başlatılan sürecin belirli noktaya doğru ilerlediğini belirtti.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE TEŞVİK

Özersay, piyasada dövizle veya başka sebeplerle bağlantılı olarak çeşitli gıda ürünlerine yapılan zamlara değinerek, bundan sonra benzer nitelikte zamlar, iç piyasada süt ve süt ürünlerinde zam yaşanmaması için bazı teşvik adımları atılması yönünde Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın birlikte çalışma yapacağını, süt ve süt ürünlerine yakın zamanda zam yapılmaması için tedbirler alınacağını açıkladı.
  
VİCDANİ RET

Koalisyonu oluşturan partilerin hem koalisyon protokolü hem de hükümet programında vicdani reddin hak olduğu vurgusunu yaptıklarını hatırlatan Özersay, vicdani reddin bir hak olarak düzenlenmesi konusunun Bakanlar Kuurlu’nda ele alındığını kaydetti.

Özersay, bu çerçevede Askerlik Yasası’nda bir değişiklik yapılması konusunda yasa tasarısı hazırlığı yapıldığını, Askerlik Yasası’nda yapılacak değişiklikle birlikte; vicdani reddin ne şekilde düzenleneceği, kim tarafından  nasıl karar verileceği  kapsamının ve sınırlarının ne olacağı ve nasıl uygulanacağı, istismara neden olmaksızın  gerçek anlamda vicdani redci olan kişilerin  askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmasıyla ilgili yasa değişiklik tasarısının ele alındığını, bu tasarının hem GKK hem de Başsavcılık yetkilileriyle paylaşılarak görüşlerinin alınacağını, bir sonraki aşamada konunun Meclis’e gideceğini söyledi.

175 VATANDAŞLIK GERİ ALINDI

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, önceki dönemde istisnai vatandaşlık şeklinde keyfi biçimde, yasaya uygun olmadan verilen vatandaşlıklar konusunda başlatılan inceleme çerçevesinde, yaklaşık bin 200 istisnai vatandaşlığın incelenmesi çerçevesinde 175 istisnai vatandaşlığın geri alınması yönünde Bakanlar Kurulu’nun karar ürettiğini vurugladı.
  
Özersay,  verilen bu vatandaşlıkların bir kısmında belgelerin olmadığını, bazı önergelerin dahi ortada olmadığını, açıkça hukuka aykırı  vatandaşlık verilmesi örnekleri bulunduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Özersay, uzun yıllar bu ülkede yaşayanlar, hayatlarını bu ülkede kurup çalışanlar vatandaşlık alamazken, bu tür hukuka aykırı istisnai vatandaşlıkların adalet duygusunu zedelediğini kaydetti.

Özersay,  incelemeler sırasında başka hukuka aykırılıklar tespit edildiği takdirede bu vatandaşlıkların da geri alınacağını kaydetti.

Özersay, vatandaşlığı geri alınan isimlerin mağduriyet yaşamamaları için, 90 gün muhaceret  izinli sayılacaklarını ve bu süre içerisinde gerekli başvuruları yaparlarsa ülkede çalışma ve iş kurma izni alabileceklerini belirtti.

PLAJLARA ÜCRETSİZ GİRİŞ BİR HAK

Bakanlar Kuurlu Sözcüsü Kudret Özersay, plajlara ücretsiz girşin bir hak olduğunun mahkeme kararlarıyla da somutlaştığını hatırlatarak, bu hakkın hayata geçirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili olarak değerlendirme yapıldığını, Turizm Bakanlığı’nın turistik tesislerle istişare ederek bu hakkın uygulanması yönünde bazı adımlar atacağını kaydetti.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun yabancıların taşınmaz mal alımı başvurularının bir bölümünü  de değerlendirerek onayladığını sözlerine ekledi

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