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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı!

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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı!
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı!

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklama yaptı.

Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

- 4 saat süren toplantıda ana gündem istihdam destek ödemesi ile ilgili tüzüğün sonuçlandırılmasıydı.

- Başvurular kapsam itibarı ile 60 bin kişiyi ilgilendirdiği için online yapılacak.

- Kapatılan işletmeler ve açık olan işletmeler olarak 2 ana ayrım yapıldı.

- Açık olan işletmeler Sosyal Sigorta prim desteği paketinden her çalışan için 500 TL olacak şekilde yararlanabilecek.

- 1500 TL'den, mimar, mühendis, avukatlar ve muhasebeciler yararlanabilecek.

- Kendi nam ve hesabına yatırım yapan mimar, mühendis, avukat ve muhasebeciler kendileri için ödemeden yararlanabilecek.

- Kendisi ile birlikte bir kişi çalıştıran mimar, mühendis, avukat ve muhasebeciler gerek kendileri gerek çalışanları katkıdan yararlanabilecek.

- Bir kişiden daha fazla kişi çalıştıran mimar, mühendis, avukat ve muhasebecilerle ilgili olarak işveren durumunda olanlar yararlanamayacak. Çalıştırdıkları kişiler ödemeden yararlanabilecek.

- Esnaf tanımı 1+1 üzerinden değil 1+4 üzerinden düzenlemeye tabi tutulmuştur.

- 4 kişiye kadar yanlarında çalıştırdıkları söz konusu olan işletmeler hem kendileri hem de yanındakiler ödemeden yararlanabilecek... 4'den fazla olursa işveren yararlanamayacak.

- Dershane etüt merkezinde çalışanlar 1+4 şeklinden yararlanabilecek.

- Yazılı basın bu katkıdan yararlanabilecek.

- Casino çalışanları da bu katkıdan yararlanacak ama 800 TL gibi farklı bir ödeme ile yararlanabilecek.

- Casinoların vergi ve benzeri ödemeleri yapması şartıyla bu katkıdan yararlanabilecek.

- Yapılan düzenlemede 2 grup var kapalı ve açık olan olarak. Kapalı olan 1500 TL açık olan maaş şeklinde değil sigorta prim desteği şeklinde katkı alabilecek.

- Sosyal Sigorta eksik yatırımı olması bu katkıyı etkilemeyecek.

- Toplamda bir aylık 90 milyon ödeme yapılması planlanıyor.

- Mayıs ayında eğer işletmelerden bazıları açılırsa bu ödemeden yararlanamayacak.

- Solunum cihazları ile ilgili Sağlık Bakanı bize bir sunum yaptı. Bugün 2 pozitif vaka daha tespit edildi, halen daha bütün pozitif vakaların nereden geldiği noktasında bilgi sahibiyiz.

- Polis gibi görevlerde bulunanların PCR testlerini yapmaya devam edeceğiz. Elimizdeki veriler yaygın bir bulaş olmadığını bize gösteriyor.

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