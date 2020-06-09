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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda '1 Temmuz seyahat açılımı'na yönelik perşembe günü bir toplantı yapacak.

Turizm sektörünün de planlama yapması için ülkeye gelebilecek turistlerle ilgili detaylı çalışma yapılacağı belirtildi. Bakanlar Kurulu'nun 4 saatlik toplantısı ardından açıklamaları Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yaptı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük'ün cenazesinin perşembe günü yapılacağı ve Anıttepe'de devlet mezarlığında defin olacağı belirtildi.

15 Hazirandan itibaren online ve dijital eğitim yapılması yönünde karar alan Bakanlar Kurulu, bu yönde üniversitelere yetki verdi. Turist vizesiyle ülkeye gelenlerin '90 güne kadar izinlerini yenilemesine' imkan tanınacak.

 Festivallerin ve şenliklerin yasaklaması söz konusu değildir. İstenilmesi durumunda festivaller yapılabilecek.

 13 Mart’tan önce KKTC’den seyahat acentelerinden paket tur almış olanların mağdur olmadığı için bir takım kararlar alındı.

 Süresi dolan sürüş ehliyetlerin 15 Temmuz 2020’ye kadar ceza ödemeksizin uzatabilmesine karar verildi.

 Haziran ayı içerisinden itibaren düğünler yapılabilecek.

 Turizm sektörü ile ilgili varılan uzlaşı değerlendirildi. Toplu taşıma ile ilgili olarak bu alanda hizmet veren vatandaşların ne şekilde desteklenebileceği konusu görüşüldü. Bir takım mağduriyetleri olduğunu görüyoruz ama elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız.

- Tarım Bakanı su projesiyle ilgili olarak yaşanan sıkıntı ve tamir süreciyle ilgili bir sunum yaptı. Bu konuda TC yetkilileriyle bir görüşme olacak.

 
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