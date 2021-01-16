Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersan Saner Başkanlığı’nda toplandı.
Toplantıda, Covic-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle bazı kararlar alındı.
Alınan kararları Başbakan Saner açıkladı.
İşte alınan kararlar;
– Yarın 23.59’dan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 25 Ocak’a kadar 22:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
– Okullar 22 Ocak’a kadar kapalı kalacak. Okulların 22 Ocak’ta açılıp açılmaması üst kurul tarafından değerlendirilecek.
– Hayat Pahalılığı Ocak Şubat ve Mart olmak üzere 3 ay boyunca ödenmeyip bu kaynak(100 Milyon TL) sektör desteğinde kullanılacak
-Güney Kıbrıs a geçişler 25 Ocak a kadar kısıtlamalar devam edecek
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