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Bakanlar Kurulu Kararları açıklandı

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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplanrısı sonrası alınan kararları açıkladı.
Bakanlar Kurulu Kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplanrısı sonrası alınan kararları açıkladı.

İşte kararlar:

8 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağı Pazartesi Cuma günleri arasında, gece 21.00’den sabah sabah 05.00’e kadar devam edecek.

13 Mart Cumartesi sabah 05.00’ten, 15 Mart Pazartesi sabah 05.00’e kadar kısmi sokağa çıkma yasağı devam edecek.

13 Mart Cumartesi zorunlu ihtiyaçları karşılayacak işletmeler açılacak. Diğer işletmeler kapalı.

Pazar günü fırın eczane dışındaki işletmeler kapalı olacak.

Lefke, Güzelyıurt ve İskele’ye, Lefkoşa ve Girne’den geçişler ilçe emniyet kurulu denetimde gerçekleşecek.

Restoranlarda dış mekanlarda oturma alanlarının oturma alanlarının açılması için 10 Mart’a kadar PCR testlerini yapacak. 10 Mart’ta restoranlar dış mekanlarının açılacak.

8 Mart 2021’den itibaren özel eğitim merkezleri açılacak.

Temassız sporların ve bireysel ve açık olan sporlar başlayacak.

İhtiyat sandığında birikimi olanlara süreli ve kısmi ödeme yapılacak. Mart 2021'de olmak üzere iki eşit taksitler olacak şekilde maksimum 4000 TL’ye kadar belli bir ölçüde birikimden ödeme alabilecekler.

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