Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı

UBP- DP hükümetini oluşturan Bakanlar Kurulu, bugün ilk toplantısını yaptı.

Saat 14.00’te başlayan toplantı, iki buçuk saat sürdü

Bakanlar Kurulu kararlarını sözcü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu açıkladı.

Yarım Kalan Lapta -Alsancak Yolu'nun tamamlanması için süratle ihalesine çıkılacak.

BRTK Bütçesinin de süreçlerinin tamamlanması için kararlar üretildi.

Faiz destekli gübre tohum ve yemlik konusunda destek yapılacak.

SPOT alım yetkisi süresi uzatılacak

Hayvancılık ve üretimin sürdürülebilir bir konuma gelmesi için istişareler yapılması ve faiz destekli gübre ve tohum finanse edilmesine karar verildiğini ifade eden Amcaoğlu, TÜK’ün yem hammadde alımındaki sıkıntıların giderilmesi için spot alım yetkisi verilmesi yönünde karar ürettiklerini de belirtti.

Hibe yemlik arpa desteklerinin hangi noktada destekleneceğinin istişarelerinin de yapılmasını kararlaştırdıklarını belirten Amcaoğlu, arpa fiyatlarına yapılması beklenen 87 kuruşluk zamla ilgili istişareler başlatılacağını kaydetti.

2022 yılına ilişkin Bütçe Yasa Tasarısı’nın bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında imzalandığını duyuran Amcaoğlu, tasarının bu akşam Resmi Gazete’de yayımlanacağını belirtti.

2022 Bütçe Yasa Tasarısı'nın Bakanlar Kurulu'nda imza işlemleri tamamlandı.

16-18 Kasım Tarihinde Meclis komitesinde görüşülecek.

2021 yılına göre 2022 yılının bütçe büyüklüğü yüzde 21 artmıştır. Personel harcamaları yüzde 19 artmıştır.