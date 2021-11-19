Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu açıkladı
Ülkemiz hayvancılarının ve üreticilerinin korunabilmesi için bir dizi kararlar üretildi
Tohumluk arpa buğday %19’luk faizin 9 puanlık kısmının, yemlik arpanın %19’luk faizinin tamamının fondan karşılanmasına,
Zahire üreticileirnin desteklenmesi amacıyla %19’luk faizin 9 puanlık kısmını fondan karşılanmasına
Küçükbaş hayvan üreticilerine hayvan başına 30 KG’lık hibe arpa verilmesine
Yemlik arpa ithalatına üreticiye kilo başında 1.25 destek verilmesine
Basın sektörüne verilen sosyal güvenlik desteğinin bir yıl süreyle uzatılmasına karar verildi
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