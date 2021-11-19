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Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı

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Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı
Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu açıkladı

Ülkemiz hayvancılarının ve üreticilerinin korunabilmesi için bir dizi kararlar üretildi

Tohumluk arpa buğday %19’luk faizin 9 puanlık kısmının, yemlik arpanın %19’luk faizinin tamamının fondan karşılanmasına,

Zahire üreticileirnin desteklenmesi amacıyla %19’luk faizin 9 puanlık kısmını fondan karşılanmasına

Küçükbaş hayvan üreticilerine hayvan başına 30 KG’lık hibe arpa verilmesine

Yemlik arpa ithalatına üreticiye kilo başında 1.25 destek verilmesine

Basın sektörüne verilen sosyal güvenlik desteğinin bir yıl süreyle uzatılmasına karar verildi

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