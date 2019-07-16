Bakanlar Kurulu kararları açıklandı! Elektriğe ZAM kararı yok!

Açıklamadan satır başları;

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu kararlarını açıklıyor

* Kıb-Tek 6 kuruş zam yapılmasını istedi, Bakanlar Kurulu zam kararı almadı.

* Sulama Birlikleri ile ilgili geçmişten kalan borçların yeniden yapılandırılması konusundan çalışma yapılacaktır.

* Kıyı Emniyeti'nde görev yapan 11 kişi işsiz kalmıştı. Yeni bir gemi T.C.'den hibe geliyor bu yeni gemide görev yapmak üzere 11 gencin 1 Ağustos tarihinden itibaren geri dönmeleri mümkün olacaktır. Burada yeni bir istihdam yapılmamaktadır, yeni bir imkan doğduğu için eski işleirne dönmeleri mümkün olacaktır.

* Ankara'da 3 yeni ateşe görevlendirildi.

* Bazı yabancıların taşınmaz alımına kararlar üretildi.

* Muhaceret Tüzüğü üzerine bir çalışma yapılmıştır. Ülkeye giriş-çıkış koşullarının mevzuaatı düzenleyen bir değişiklik olacak.

* Üniversiteler ile ilgili olarak MEB Çavuşoğlu YÖK yetkilileri ile temaslarda bulunacak.

* Bazı Kurumların Yönetim Kurulları ile ilgili bazı atamalar yapılmaya devam ediyor.