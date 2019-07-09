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Bakanlar Kurulu kararları açıklanıyor

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Bakanlar Kurulu kararları açıklanıyor
Bakanlar Kurulu kararları açıklanıyor

Bakanlar Kurulu kararlarını Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklıyor.

İşte açıklamadan notlar....

* Sivil Hizmet görevlilerine %15 ek tahsisat getiriliyor.

* Barikatlara 40 sivil hizmet görevlisi alınıyor

* Trafikte toplumsal seferberlik çerçevesinde  100 yeni polis alınması kararı alındı.

* Kıb-Tek'te mahsuplaşma yapılıyor, 2010 yılı öncesi ile ilgili olarak mahsuplaşma tamamlandı.

* DAÜ'nün Devletten alacağı katkı payi ile DAÜ'nün Develete vereceği vergi vardı. Maliye ile mutabakata varıldı. DAÜ VYK'nın bu mutabakatı değerlendirmesi bekleniyor.

* Suriye vatandaşları ile ilgili alınan vize uygulaması değerlendirildi. Geçiş dönemi içerisinde 50 civarında Suriye Vatandaşının Ercan Havalimanı'ndan mülteci statüsü de kazanmadan havalimanında kaldılar. Kalma koşullarında da sıkıntı yaşanıyordu. T.C. Göç İdaresi ile yapılan temaslar olumlu sonuçlandı, 50 Suriye Vatandaşı T.C. tarafından kabul edilecek.

* Çok farklı bölgelerde yollar ile ilgili kamulaştırma kararları aldık.

*Cep Telefonları ile ilgili adanın her yerinde kullanılması ile ilgili Bakanlar Kurulu 2 karar üretti. 

a) Özel iletişim vergisi

b) KDV ile ilgili kararlar üretilmiştir.

Bu kararlar bir nevi Roaming bağlamında üretilmiştir. İki taraf arasında alınan uzlaşı böylelikle hayata geçecektir.

 

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