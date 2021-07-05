Bakanlar Kurulu Kararları açıklanıyor (Video) Yeniden kısıtlamalar gündemde mi?

Bakanlar Kurulu Karaları açıklanıyor (Video)

Bakanlar Kurulu toplantısı az önce tamamlandı.

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

“Ekonomik kalkınma ve reel sektöre katkılar çerçevesinde 100 milyon TL’lik kaynak serbest bırakıldı, karayollarına, belediye ve köylerin alt yapılarına 30 milyon, organize sanayi bölgelerine 9 milyon

Eğitim ve öğretim içim 6 buçuk milyon TL, polis teşkilatına 5 milyon, DAÜ-LAÜ’nün yatırımları için 6 milyon TL, Tarımsal kısmı hibe için 3 milyon TL, sanayici ve küçük esnafa 15 milyon, turizme 3 milyon, Girne Öğretmen Evi’nin yenilenmesi için 3 milyon olmak üzere 100 milyon TL serbest bırakıldı.

İhaleler önümüzdeki günlerde çıkacak,

GAÜ Hastanesi ihalesinin çıkılması için Sağlık Bakanlığı’na yetki veriliyor, hazırlıkları tamamlanması için talimat verildi.

90 mİlyon TL’lik hibe programı çerçevesinde ise, sanayicilere 3 milyon, turizm salgın desteği çerçevesinde oteller, restoranlar ve küçük acentelere 15 milyon TL, sosyal yardım alanlara 6 bin TL, 6 bin 949 çifti arıcı, balıkçıya 10 milyon TL, elektrik için 5 mİlyon TL kaynak aktarılacak.

8700 sanayici ve küçük esnafa verilecek katkılar için Yatırım Geliştirim Ajansı sayfasındaki formların doldurulması gerekiyor.”

"Covid yükselişte… ”

“Covid-19 yükselişe geçti. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını istirham ediyorum. Virüs sıkıntı vermeye devam ediyor. 220 bin kişi tez doz aşılandı. Temmuz sonuna kadar 18 yaş üstü tüm vatandaşların aşılanması hedef. Aşılanma avantaj sağlasa da, bulaşma ve zorunlu karantina uygulamalarını ve sosyal hayatı sıkıntıya sokuyor. Yeniden kısıtlama istemiyorsak, maske, mesafe, hijyene özen gösterilmeli. Güney komşumuz kırmızı ülke konumunda. İki kesimli sağlık komitesinin kararları doğrultusunda durum yeniden gözden geçirilecek. Toplu bulunulan mekanlardan uzak durmalıyız. Bugünlere kolay gelmedik, toplumsal seferliğe ihtiyacımız var.