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Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Dün toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından Resmi Gazete'de bir dizi yeni karar yayımlandı.
Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 134 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.

ÇAYÖNÜ VE MUTLUYAKA KÖYLERİNDE BELİRLENEN ARAZİLERİN KONUT YAPIMI AMACI İLE KIRSAL KESİM ARSASI KAPSAMINA ALINDI

Bakanlar Kurulu, Çayönü ve Mutluyaka köylerinde kain olup aşağıda tapu referansları verilen arazilerin anılan köylerde belirlenecek hak sahiplerine "Kırsal Kesim Konut Arsası" olarak verilmek üzere, Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası kapsamına alınmasına karar verdi.

AVCI’NIN SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda sözleşmeli personel olarak görev yapan Suna Avcı’nın sözleşmesi yenilendi.

Bakanlar Kurulu’nun ilgili kararı şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında Sözleşmeli Personel olarak görev yapan ve Bakanlar Kurulunun E.S.(K-I)1301-2021 sayı ve 6.9.2021 tarihli kararı ile sözleşmesi yenilenen Suna Avcı'nın, hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle, 18.9.2022 tarihinde sona erecek sözleşmesinin, değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 6'ncı maddesinin 2'nci fıkrası ile değiştirilmiş şekliyle 47/201 O sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin 1084 Düzenlenmesi Yasası'nın 6'ncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca, sözleşmesinin hitam tarihinden itibaren önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak yenilenmesine ve gerekli ödeneğin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 05-01-04-9-9-1-01-2-1-01 "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.”

“SENATO'NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ"NÜ ONAYLANDI

Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası'nın 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasının (A) bendinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan "Senato'nun Çalışma ve Karar Alma Esasları (Değişiklik) Tüzüğü"nü onayladı.

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