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Bakanlar Kurulu kararlarını Özersay açıklıyor, 21.00’den sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı geliyor....

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Bakanlar Kurulu kararlarını Özersay açıklıyor, 21.00’den sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı geliyor....
Bakanlar Kurulu kararlarını Özersay açıklıyor, 21.00’den sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı geliyor....

Bakanlar Kurulu kararlarını Özersay açıklıyor

İşte satır başları... 

-21.00’den sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı geliyor....

- Marketler saat 20'de kapanacak.

- Bakanlar Kurulu herhangi bir hastane ile virüs ile ilgili yüksek rakamlara böyle bir anlaşma yapılmadı.

-Türkiye ile 2 charter sefer düzenleniyor. Gelecek olan yolcular 14 gün karantina kalacaklardır.

- 10 Mart tarihinden itibaren 47432 kişi çıkış yapmıştır. 15478 kişi KKTC'ye giriş yaptı.

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