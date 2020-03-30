Bakanlar Kurulu kararlarını Özersay açıklıyor, 21.00’den sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı geliyor....

Bakanlar Kurulu kararlarını Özersay açıklıyor
İşte satır başları...
-21.00’den sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı geliyor....
- Marketler saat 20'de kapanacak.
- Bakanlar Kurulu herhangi bir hastane ile virüs ile ilgili yüksek rakamlara böyle bir anlaşma yapılmadı.
-Türkiye ile 2 charter sefer düzenleniyor. Gelecek olan yolcular 14 gün karantina kalacaklardır.
- 10 Mart tarihinden itibaren 47432 kişi çıkış yapmıştır. 15478 kişi KKTC'ye giriş yaptı.
Detaylar geliyor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.