Bakanlar Kurulu kararlarını Özersay açıklıyor, 21.00’den sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı geliyor....

Bakanlar Kurulu kararlarını Özersay açıklıyor

İşte satır başları...

-21.00’den sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı geliyor....

- Marketler saat 20'de kapanacak.

- Bakanlar Kurulu herhangi bir hastane ile virüs ile ilgili yüksek rakamlara böyle bir anlaşma yapılmadı.

-Türkiye ile 2 charter sefer düzenleniyor. Gelecek olan yolcular 14 gün karantina kalacaklardır.

- 10 Mart tarihinden itibaren 47432 kişi çıkış yapmıştır. 15478 kişi KKTC'ye giriş yaptı.

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