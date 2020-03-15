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Bakanlar Kurulu kararlarını Tatar açıklıyor

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Bakanlar Kurulu kararlarını Tatar açıklıyor
Bakanlar Kurulu kararlarını Tatar açıklıyor

Bakanlar Kurulu kararlarını Tatar açıklıyor.

Bazı kamu görevlileri çalışmaya devam ediyor.

Erdoğan dün beni aradı. Kendileri bize her türlü desteği verecekler.

Türkiye ile işbirliği ile tüm sıkıntılardan kurutulabiliriz.

Birbirimize destek olmalıyız. Bu sorunu aşacağız.

Başbakan Tatar: Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın, evde kalın güvende kalın.

Zorda kalmadıkça herkesi evde kapatma gibi bir düşüncemiz yoktur.

Hayat devam ediyor. Her gün yaptığımız değerlendirmelerde elzem hizmetlerin devamı için çalışmaya devam ediyoruz.

Marketler açık kalıyor ancak toplu halde marketlere gitmek gerçekten yapılan bu çalışmalara bu fedakarlıklara haksızlık olur. Toplu kalabalıklardan uzak durunuz. Marketler Birliği başkanı ile görüştüm tedbir alınmasını istedim.

 

İngiltere

Birleşik Kıralık'ta bulunan KKTC vatandaşları zorunlu olmadıkça KKTC'ye gelmeyiniz. Bu çağrıyı yapmakta zorlandık.

Bizde 6 vakka tespit edildi. 4'ü Alman vatandaşlarıdır.

Diğer iki kişi ise Birleşik Kırallık'ta yaşayan KKTC vatandaşlarıdır.

Sağlık Bilim Kurulu ile Başbakanlık'ta yapılan toplantıda en büyük risk faktörü dış bağlantısıdır. Daha fazla yakın temasta olduğunuz yerlerdedir.

1 haftadır CHARTER Seferleri durdurduk. Güney'den toplu geçişleri durdurduk. Ercan'dan bazı gelişleri durdurduk. Dolayısı ile tek bağlantı Birleşik Krallık'taki vatandaşlarımız kaldı. Çağrı yapıyoruz  İngiltere'deki vatandaşlarımız gelmesin veya gelirlerse 14 gün ev karantinasında kalacaklardır. Tavsiye bu kısa süre atlatılsın bu işin nereye gittiği netleşsin ona göre gelsinler ama ille de gelecekler ise 14 gün karantina uygulanacaktı.

 

SALAMİS KARANTİNA

Salamis Otel'deki karantina sürmektedir.   Alman vatandaşları 14 gün burada kalacak.

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