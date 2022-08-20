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Bakanlar Kurulu, Kilitkaya bölgesinde talep edilen alanın taş ocağı olarak ruhsatlandırılmasına karar verdi

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Bakanlar Kurulu, Kilitkaya bölgesinde talep edilen alanın taş ocağı olarak ruhsatlandırılmasına karar verdi
Bakanlar Kurulu, Kilitkaya bölgesinde talep edilen alanın taş ocağı olarak ruhsatlandırılmasına karar verdi

Bakanlar Kurulu, Karayolları Dairesi Müdürlüğünün Karayolları Master Planı kapsamında İskele Karpaz bölgesinde yol yapım projelerinde ihtiyaç duyulan malzemenin sağlanması amacıyla, daha önce ruhsatlandırılmış olan Kilitkaya-Büyükkonuk bölgesinde talep edilen alanın taş ocağı olarak ruhsatlandırılmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, , Fasıl 270 Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası'nın 47'inci maddesi altında yapılan "Taş Ocakları Düzenleme ve Denetim Tüzüğü"ne uygun olarak yeni Kilitkaya bölgesinde talep edilen alanın taş ocağı olarak ruhsatlandırılması için Jeoloji ve Maden Dairesine yetki verilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi Müdürlüğünün Karayolları Master Planı kapsamında İskele Karpaz bölgesinde yol yapım projelerinde ihtiyaç duyulan malzemenin sağlanması amacıyla, daha önce ruhsatlandırılmış olan Kilitkaya-Büyükkonuk (İ-309) numaralı ocak alanında yeterli malzemenin yer almaması, Karayolları Master Planı kapsamında İskele-Karpaz bölgesinde yol yapım projelerinin geniş çaplı olarak devam etmesi, Değirmenlik bölgesinde yer alan ocaklardan İskele bölgesine malzeme taşınması sırasında yollarda olası trafik yoğunluğu ve yol güvenliği sıkıntısının yaratılmaması sebebiyle, önergeye ekli haritada belirlenen alana, işletme-rehabilitasyon projesinin hazırlanması ve ilgili kurumlardan onaylatılması, Jeoloji ve Maden Dairesinden, Çevre Koruma Dairesinden, Orman Dairesinden, Eski Eserler ve Müzeler Dairesinden olumlu görüş alınması koşuluyla yeni ocak alanına ön onay verilmesine, Fasıl 270 Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası'nın 47'inci maddesi altında yapılan "Taş Ocakları Düzenleme ve Denetim Tüzüğü"ne uygun olarak yeni ocak alanının ruhsatlandırılması için Jeoloji ve Maden Dairesine yetki verilmesine karar verdi.”

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