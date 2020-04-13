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Bakanlar Kurulu, korona virüsü ile ilgili tedbirler çerçevesinde, İhracata yönelik iş yerlerine izin verileceğini duyurdu

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Gerekli hijyen kurallarını yerine getirenlere izin verilecek…
Bakanlar Kurulu, korona virüsü ile ilgili tedbirler çerçevesinde, İhracata yönelik iş yerlerine izin verileceğini duyurdu

Bakanlar Kurulu, korona virüsü ile ilgili tedbirler çerçevesinde, İhracata yönelik iş yerlerine izin verileceğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu’ndan açıklanan bilgiye göre gerekli hijyen kurallarını yerine getiren işletmelere izin verileceğine dikkat çekildi. Öte yandan İhracata yönelik iş yerlerinin açılmasına izinleri Ekonomi ve Enerji Bakanlığı verecek.

Açıklama şöyle:

ihracata yönelik çalışan ve yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmesi gereken işletmelerin, yapmış oldukları anlaşma tutanaklarını Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na ibraz ederek başvurmaları halinde ve gerekli hijyen şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla bu işletmelere, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından çalışabilir izni verilmesine ve ayrıca meşrubat gibi ürünleri üreten kurum ve/veya firmaların da elzem ürünler kapsamında faaliyetlerine başlamasına karar verdi.

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