Bakanlar Kurulu, limanlardaki grevleri 60 gün süreyle yasakladı!

Bugün saat 13.35 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu, ülkeye giriş-çıkışlarda örgütlü sendikalar tarafından başlatılan grevler üzerine “60 günlük grev yasağı” kararı aldı.
Söz konusu kararın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, grevler ortadan kalktı.
Söz konusu karar, 6 sendika temsilcisinin Başbakanlık’ta Başbakan Ersin Tatar ile toplantı yaptıkları sırada Resmi Gazete’de yayınlandı.
Toplum sağlığı adına, ülkeye giriş yapan kişilerin PCR test sonucu çıkana kadar karantina altına alınması talebiyle grev başlatan ülkeye giriş-çıkışlarda örgütlü sendikalar, grevlerini saat 00.00’a kadar sürdüreceklerini açıklamışlardı.
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