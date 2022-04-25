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Bakanlar Kurulu Listesi Genel Kurul’a sunuldu

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Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu listesi bugün Cumhuriyet Meclisi’ne sunuldu.
Bakanlar Kurulu Listesi Genel Kurul’a sunuldu

Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu listesi bugün Cumhuriyet Meclisi’ne sunuldu.

Yeni hükümetin programı bugün saat 14.30’da yapılacak olağanüstü birleşimde okunacak. Anayasa’ya göre, güvenoyu için görüşme, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.

Bakanlar Kurulu listesi okunduğu sırada Genel Kurul’u terk edip, oylamaya katılmayan muhalefet milletvekilleri daha sonra genel kurul salonuna geri döndü. Söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay, olağanüstü birleşime katılmayıp, hükümet programını dinlemeyeceklerini açıkladı.

Muhalefet liderlerinin konuşması sırasında UBP, DP ve YDP milletvekillerinin büyük çoğunluğu salonu terk etti.

GENEL KURUL TOPLANTISI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 13.05’te Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

İlk olarak bilgiye ve onaya sunuş işlemlerinde, Cumhurbaşkanlığı’nın Faiz Sucuoğlu hükümetinin istifası ve yeni Bakanlar Kurulu atanana kadar önceki hükümetin görevde kalmasına ilişkin yazı bilgiye sunuldu.

Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini UBP Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na tevdi ettiğine dair tezkeresi okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu’nun tam listesi Genel Kurula sunuldu.

Yeni kabine şöyle:

“Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu”

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın hükümet programının Meclis’te okunacağı günü belirleyen kararı okunarak, programın bugün saat 14.30’da yapılacak olağanüstü birleşiminde okunmasına, yarınki Genel Kurul birleşiminin ertelenmesi kararı oyçokluğuyla kabul edildi.

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