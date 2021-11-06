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Bakanlar Kurulu listesi Meclis'te okundu

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Bakanlar Kurulu listesi Meclis'te okundu
Bakanlar Kurulu listesi Meclis'te okundu

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun başbakanlığındaki UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi'nde okundu. Hükümet programı ise 8 Kasım Pazartesi saat 10.00'da Meclis'te okunacak.

Cumhuriyet Meclisi saat 18.15’te toplandı.  Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun, yeterli çoğunluğun bulunduğunu açıklamasının ardından, Anayasa’nın 109. Maddesi gereği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan, Bakanlar Kurulu listesi okundu.

Bakanlar Kurulu listesinin okunmasının ardından, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın, Danışma Kurulu’nun görüşlerini de değerlendirerek aldığı, Hükümet Programı’nın 8 Kasım Pazartesi günü Meclis’te okunması kararını oylamaya sundu.  Oy birliğiyle hükümet programı’nın 8 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da okunması kararlaştırıldı.

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