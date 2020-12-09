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Bakanlar Kurulu Listesi Yarın Meclis Genel Kurulu’na Sunulacak

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UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesi, yarın, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak.
Bakanlar Kurulu Listesi Yarın Meclis Genel Kurulu’na Sunulacak

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesi, yarın, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak.

Bakanlar Kurulu listesinin sunulacağı, Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü birleşimi, saat 10.00’da başlayacak.

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