Bakanlar Kurulu Listesi Yarın Meclis Genel Kurulu’na Sunulacak

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesi, yarın, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak.
Bakanlar Kurulu listesinin sunulacağı, Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü birleşimi, saat 10.00’da başlayacak.
UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesi, yarın, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak.
Bakanlar Kurulu listesinin sunulacağı, Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü birleşimi, saat 10.00’da başlayacak.
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