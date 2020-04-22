  • BIST 98.171
  • Altın 385,104
  • Dolar 6,9914
  • Euro 7,5622
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Bakanlar Kurulu Maske zorunluluğu getirdi!

» »
Bakanlar Kurulu Maske zorunluluğu getirdi!
Bakanlar Kurulu Maske zorunluluğu getirdi!

Bakanlar Kurulu Maske zorunluluğu geldi!

İşte Bakanlar Kurulu'nda görüşülenler.  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklama yaptı.

İşte satır başları;

- Cuma günününden itibaren dışarıya çıkacak olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olacak.

- Ramazan ayı çerçevesinde toplu şekilde bir araya gelecek etkinliklere izin verilmeyecek

- Toplu ibadetler toplu şekilde yapılmayacak evde ve bireysel olarak yapılacak.

- 30 Nisan tarihine kadar tedbirler devam edecek. Deniz yolu ile yolcu gelmeyecek. 

İki istisnası olacak Sağlık Bakanlığı'nın verdiği sevk ile yurt dışına gitmiş olanlar. Bir diğer istisna da Cenaze maksadı ile 1. derece yakınların KKTC vatandaşlarının ülkeye gelmesine izin verilecek. Tümü 14 günlük karantina uygulayacak.

- Askeri Birlikler içerisinde salgın hastalığa bağlı olarak değerlendirme yaptık. Bedelli askerlik ile ilgili olarak GKK temsilcisi ile görüşüldü. Bedelli ile ilgili komite oluşturuldu.

- Bedelli Askerlik çerçevesinde belli bazı tarihte burada olmak durumunda olanların, başka bazı erteleme tecil ile ilgili yeniden tarihleri güncelleyen  ve belli başlı esneklikler gösteren bir hazırlık yaptık.

-  Çalışma Bakanı, işsizlik ödeneği alan vatandaşların ayni miktar çerçevesinde işsizlik ödeneğinin devam edeceğini. Sadece bu döneme özgün olarak bu ödenek 1500 TL uyumlaştırılacak.

Bundan sonra işsizlik ödeneğine başvuracaklar açısından ödenek revize edilecek.

- Belli bazı sektörlerin ne zaman açılabileceği de gündeme geldi. Hangi sektörlerin hangi şarlar yerine getirileceği konusu gündeme alınacak.

- Test yapma kapasitesini artırmak ile ilgili Sağlık Bakanlığı bizi bilgilendirdi. Sağlık Bakanlığı test sayısını daha da artıracak. Solunum cihazları ile ilgili son durumu Sağlık Bakanı paylaştı.

-Hızla artan bir şekilde testler yapılacak.

- 20/25 kişi Doktor ve diğer çalışanlarından 3 ayı geçmeyecek şekilde sözleşmeli olarak hizmet alımı yapılacak ve AB bu hizmet alımını destekleyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 154 LTB çalışanının testi negatif22 Nisan 2020 Çarşamba 18:32
  • Kıbrıs'ta Deprem22 Nisan 2020 Çarşamba 18:31
  • Kolan British Hospital'den Açıklama22 Nisan 2020 Çarşamba 18:28
  • Çinli bilim insanları: Koronavirüsün mutasyon yeteneği hafife alınıyor, ölümcül sonuçları olabilir22 Nisan 2020 Çarşamba 18:06
  • Sivrisinekten Covid-19 bulaşır mı?22 Nisan 2020 Çarşamba 17:43
  • KKTC'de Siber Saldırı22 Nisan 2020 Çarşamba 17:40
  • Mağusa'da-Oğlunun cinsel organını öptüğü fotoğrafı paylaştı..Sosyal hizmetler devrede22 Nisan 2020 Çarşamba 17:35
  • Dr. Vaiz: Böylesi günlerde karalama kampanyaları çok itibar görür ancak doğrular devrimcidir22 Nisan 2020 Çarşamba 17:29
  • KKTC'de 3 gündür pozitif vaka çıkmıyor22 Nisan 2020 Çarşamba 17:14
  • Güney Kıbrıs’ta yılanlar tarlalara yollara indi22 Nisan 2020 Çarşamba 17:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti