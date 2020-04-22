Bakanlar Kurulu Maske zorunluluğu getirdi!

Bakanlar Kurulu Maske zorunluluğu geldi!

İşte Bakanlar Kurulu'nda görüşülenler. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklama yaptı.

İşte satır başları;

- Cuma günününden itibaren dışarıya çıkacak olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olacak.

- Ramazan ayı çerçevesinde toplu şekilde bir araya gelecek etkinliklere izin verilmeyecek

- Toplu ibadetler toplu şekilde yapılmayacak evde ve bireysel olarak yapılacak.

- 30 Nisan tarihine kadar tedbirler devam edecek. Deniz yolu ile yolcu gelmeyecek.

İki istisnası olacak Sağlık Bakanlığı'nın verdiği sevk ile yurt dışına gitmiş olanlar. Bir diğer istisna da Cenaze maksadı ile 1. derece yakınların KKTC vatandaşlarının ülkeye gelmesine izin verilecek. Tümü 14 günlük karantina uygulayacak.

- Askeri Birlikler içerisinde salgın hastalığa bağlı olarak değerlendirme yaptık. Bedelli askerlik ile ilgili olarak GKK temsilcisi ile görüşüldü. Bedelli ile ilgili komite oluşturuldu.

- Bedelli Askerlik çerçevesinde belli bazı tarihte burada olmak durumunda olanların, başka bazı erteleme tecil ile ilgili yeniden tarihleri güncelleyen ve belli başlı esneklikler gösteren bir hazırlık yaptık.

- Çalışma Bakanı, işsizlik ödeneği alan vatandaşların ayni miktar çerçevesinde işsizlik ödeneğinin devam edeceğini. Sadece bu döneme özgün olarak bu ödenek 1500 TL uyumlaştırılacak.

Bundan sonra işsizlik ödeneğine başvuracaklar açısından ödenek revize edilecek.

- Belli bazı sektörlerin ne zaman açılabileceği de gündeme geldi. Hangi sektörlerin hangi şarlar yerine getirileceği konusu gündeme alınacak.

- Test yapma kapasitesini artırmak ile ilgili Sağlık Bakanlığı bizi bilgilendirdi. Sağlık Bakanlığı test sayısını daha da artıracak. Solunum cihazları ile ilgili son durumu Sağlık Bakanı paylaştı.

-Hızla artan bir şekilde testler yapılacak.

- 20/25 kişi Doktor ve diğer çalışanlarından 3 ayı geçmeyecek şekilde sözleşmeli olarak hizmet alımı yapılacak ve AB bu hizmet alımını destekleyecek.