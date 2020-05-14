  • BIST 99.193
  • Altın 385,068
  • Dolar 6,9438
  • Euro 7,4873
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Bakanlar Kurulu Nisan ve Mayıs ayı kiralarını erteledi!

» »
Bakanlar Kurulu Nisan ve Mayıs ayı kiralarını erteledi!
Bakanlar Kurulu Nisan ve Mayıs ayı kiralarını erteledi!

Bakanlar Kurulu, kapalı sektörlerden olan yiyecek-içecek sektörünün açılmasına karar verdi. Buna göre, restoran, kafe, pastahane, büfeler 20 Mayıs itibarıyla açılacak.

Açılım koşulları 4 bakanlık ve ilgili sektör temsilcileri tarafından masaya yatırılacak.

Özersay, kiralarla ilgili mevzuatın detaylarını düzenlediklerini, bu kapsamda Nisan ve Mayıs aylarında kirasını ödemeyecek durumda olanların bu iki aylık kiralarını mal sahiplerine Mayıs ayından sonraki 6 ay içinde ödeyebileceklerini kaydetti.

Özersay, buna paralel şekilde mal sahiplerinin de ödemek zorunda oldukları stopajı kendilerine kira ödendiği tarihte peyderpey Maliye Bakanlığı’na ödeyebileceklerini söyledi.

TC VE ÜÇÜNCÜ ÜLKE UYRUKLULARIN İŞTEN DURDURULMASINA YASAK

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı istisnalar haricinde üçüncü ülke ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çalışanların Haziran ayı sonuna kadar işten durdurulmasını yasaklayacak bir düzenleme yaptıklarını açıkladı.

TÜM GELİRİNİ KAYBEDENLERE KATKI

Özersay, aynı zamanda Sosyal Yardım Tüzüğü’nde istisnai bir düzenleme yaptıklarını, özellikle salgın nedeniyle tüm gelirini kaybetmiş olan vatandaşların Sosyal Yardım Tüzüğü altında katkı alabilmesine imkan vereceklerini söyledi.

KISMİ ÇALIŞMA HAKKI İÇİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME

Özersay, kısmi çalışma hakkını düzenleyen yasa gücünde kararnameyi de karara bağladıklarını, bu düzenlemenin önümüzdeki 4 aylık süreyi kapsayacağını, düzenlemenin bir ayda daha az saate denk gelecek şekilde bir çalışmayı ve daha farklı ücreti ve yatırımı öngördüğünü, bununla birlikte işten çıkarmanın 6 ay boyunca yasaklanacağını kaydetti.

Kısmi çalışma hakkını içeren yasa gücündeki kararnamenin yürürlüğe girdiğini belirten Özersay, işsizliği önleyecek bu düzenlemenin detaylarının Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

İHTİYAT SANDIĞI'NDAN 3 AY BOYUNCA 2 BİN TL

Özersay, KKTC vatandaşlarının İhtiyat Sandığı’ndaki hesaplarından geri ödeme zorunluğu olmayacak şekilde 3 ay boyunca her ay 2 bin TL olacak şekilde avans çekebilmesi için düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Özersay, “Bu dönemde geliri azalan ya da ortadan kalkan vatandaşların İhtiyat Sandığı kanalıyla bir miktar rahatlayabilmesi için böyle bir düzenleme yaptık” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı03 Mart 2020 Salı 13:40
  • "Saçmalık: Geçişleri kapama kararı keyfidir"28 Şubat 2020 Cuma 20:04
  • Sürücülerin Dikkatine bu yollarda yoğun sis var!27 Şubat 2020 Perşembe 10:11
  • Sucuoğlu'ndan yatırımlarını düzgün yapan işyerlerine müjde! Primleri devlet ödeyecek!26 Şubat 2020 Çarşamba 13:35
  • “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” 1 Mart Pazar Lefke’de Yapılacak18 Şubat 2020 Salı 12:50
  • Dikkat elektrik kesintisi var!05 Şubat 2020 Çarşamba 09:49
  • Yedidalga’da tadil edilen balıkçı barınağı yarın açılıyor28 Ocak 2020 Salı 14:19
  • Lefke’de 3 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi24 Ocak 2020 Cuma 13:40
  • CTP Genel Başkanı Erhürman Güzelyurt ve Lefke’yi ziyaret etti24 Ocak 2020 Cuma 09:10
  • Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nde Hızlı yeniden başkan13 Ocak 2020 Pazartesi 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti