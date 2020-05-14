Bakanlar Kurulu Nisan ve Mayıs ayı kiralarını erteledi!

Bakanlar Kurulu, kapalı sektörlerden olan yiyecek-içecek sektörünün açılmasına karar verdi. Buna göre, restoran, kafe, pastahane, büfeler 20 Mayıs itibarıyla açılacak.

Açılım koşulları 4 bakanlık ve ilgili sektör temsilcileri tarafından masaya yatırılacak.

Özersay, kiralarla ilgili mevzuatın detaylarını düzenlediklerini, bu kapsamda Nisan ve Mayıs aylarında kirasını ödemeyecek durumda olanların bu iki aylık kiralarını mal sahiplerine Mayıs ayından sonraki 6 ay içinde ödeyebileceklerini kaydetti.

Özersay, buna paralel şekilde mal sahiplerinin de ödemek zorunda oldukları stopajı kendilerine kira ödendiği tarihte peyderpey Maliye Bakanlığı’na ödeyebileceklerini söyledi.

TC VE ÜÇÜNCÜ ÜLKE UYRUKLULARIN İŞTEN DURDURULMASINA YASAK

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı istisnalar haricinde üçüncü ülke ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çalışanların Haziran ayı sonuna kadar işten durdurulmasını yasaklayacak bir düzenleme yaptıklarını açıkladı.

TÜM GELİRİNİ KAYBEDENLERE KATKI

Özersay, aynı zamanda Sosyal Yardım Tüzüğü’nde istisnai bir düzenleme yaptıklarını, özellikle salgın nedeniyle tüm gelirini kaybetmiş olan vatandaşların Sosyal Yardım Tüzüğü altında katkı alabilmesine imkan vereceklerini söyledi.

KISMİ ÇALIŞMA HAKKI İÇİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME

Özersay, kısmi çalışma hakkını düzenleyen yasa gücünde kararnameyi de karara bağladıklarını, bu düzenlemenin önümüzdeki 4 aylık süreyi kapsayacağını, düzenlemenin bir ayda daha az saate denk gelecek şekilde bir çalışmayı ve daha farklı ücreti ve yatırımı öngördüğünü, bununla birlikte işten çıkarmanın 6 ay boyunca yasaklanacağını kaydetti.

Kısmi çalışma hakkını içeren yasa gücündeki kararnamenin yürürlüğe girdiğini belirten Özersay, işsizliği önleyecek bu düzenlemenin detaylarının Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

İHTİYAT SANDIĞI'NDAN 3 AY BOYUNCA 2 BİN TL

Özersay, KKTC vatandaşlarının İhtiyat Sandığı’ndaki hesaplarından geri ödeme zorunluğu olmayacak şekilde 3 ay boyunca her ay 2 bin TL olacak şekilde avans çekebilmesi için düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Özersay, “Bu dönemde geliri azalan ya da ortadan kalkan vatandaşların İhtiyat Sandığı kanalıyla bir miktar rahatlayabilmesi için böyle bir düzenleme yaptık” dedi.