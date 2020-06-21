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Bakanlar Kurulu olağanüstü olarak bugün toplanıyor

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Bakanlar Kurulu olağanüstü olarak bugün toplanıyor
Bakanlar Kurulu olağanüstü olarak bugün toplanıyor

Hükümet sözcüsü Kudret Özersay toplantı olacağını açıkladı.

İşte açıklama;

Bugün saat 18:00'de Bakanlar Kurulu toplantısı yapacağız. Ülkemize gerek Türkiye üzerinden deniz ve hava yolu ile gelişlerde, gerekse güney Kıbrıs ile kara geçiş kapılarında uygulanacak olan kuralları değişen koşullar çerçevesinde 22 Haziran öncesinde gözden geçirip tartışacağız. Kısa süre önce açıkladığımız kararlarımızın bir bölümüne uygulamada karşılaşılabilecek sorunları da dikkate alarak açıklık getireceğiz.

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