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Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanıyor, EL-SEN Grevi gündemde!

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Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanıyor, EL-SEN Grevi gündemde!
Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanıyor, EL-SEN Grevi gündemde!

Bakanlar Kurulu, KIBTEK ile ilgili konuları ve yaşanmakta olan grevi değerlendirmek üzere 15.30 ‘da olağanüstü toplanıyor.

Ne olmuştu?

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı açıklamada, hükümetle imzaladıkları protokolü ve atılan imzaları artık 'yok saydıklarını' söyledi.

Hükümete seslenen Özkıraç, "Eğer biraz şerefleri varsa, cuma gününe kadar giderler jeneratör için ihaleye çıkarlar. Biz gerginlikten yana değiliz ama aksi taktirde bu memleket 45 senede görmediği eylemleri görecek" dedi.

İşte Özkıraç'ın açıklamasından satır başları;

"Hükümete taleplerimiz doğrultusunda 45 gün süre vermiştik. Sendikanın iyi niyetinden dolayı 45 gün dolduktan sonra 35 gün daha vermiştik. EL-SEN 650 çalışanıyla bu greve, direnişe başlamıştır. Hiçbir hükümetten dinlenerek bir şey istemedik, istemeyecegiz. Çalışanlar için hiçbir talebimiz yok, sağlıklı ve ucuz bir elektrik istiyoruz. Bizi yönettiğini iddia eden kesimlere söylemek istiyorum; artık protokolü, imzayı reddediyoruz. Eğer biraz şerefleri varsa, cuma gününe kadar giderler jeneratör için ihaleye çıkarlar. Biz gerginlikten yana değiliz ama aksi taktirde bu memleketin 45 senede görmediği eylemleri görecekler."

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