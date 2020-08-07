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Bakanlar Kurulu önemli kararlar aldı (VİDEO HABER)

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Bakanlar Kurulu önemli kararlar aldı
Bakanlar Kurulu önemli kararlar aldı (VİDEO HABER)

Bakanlar Kurulu kararlarını açıklayan Başbakan Yardımcısı Özersay, “KKTC veya yabancı uyruklu turizmde çalışanlara her ay bin 500 TL katkı yıl sonuna kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu devam ederken açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, turizmde çalışanlara, KKTC veya yabancı ülke vatandaşı ayırt etmeksizin bin 500 TL katkının devam edeceğini duyurdu.

ÇALIŞMA ÖN İZİNLERİ…

Daha önce süresi dolan öğrenci ehliyetlerinin 31 Ağustos’a kadar cezasız bir şekilde uzatılması kararı aldıklarını söyleyen Özersay, toplantı sırasında çalışma ön izinlerine ilişkin, sertifikalı, nitelikli çalışanların ön izin başvuru olduğunda ön izin verilmesi konusunda bir duruşları olduklarını işaret ederek, “1 Eylül itibarına kadar düz işçi konumundakilerine yeni ön izin verilmesi yürürlükte olacak. Düz işçi konumundakilerin yaklaşık 12 bin kişinin başka iş alanlarına kaydığını görüyoruz, Eylül ayı başından itibaren ön izin uygulamasına geçilecek” dedi.

ŞOFÖR EĞİTMENLERİ DE EĞİTİLECEK

İmar Planı ve askeri bölgelere mesafe, birim fiyatları ve Maliye’den ödemeler ile ilgili talepler olduğunu, kendilerine önümüzdeki günlerde yanıt vereceklerini dile getiren Bakan Özersay, “Şoför okullarındaki eğitmenlerin eğitilmesi ve uzman kişiler tarafından verilecek sertifika sonrasında eğitmen olmaları sağlanacak” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI

Sözleşmesi sona eren personellerin bir kısmının, seçim yasakları boyunca da süresi biten personellerin sözleşmelerinin uzatılması kararı ürettiklerini, iş kazası, yaşlılık veya ölüm ile bağlantılı olarak yüzde 2.5’lik maaş artışı kararı aldıklarını duyuran Özersay, “Kızılay Derneği’nin hesaplarının denetlenmesi için Sayıştay’a görevlendirme yaptık” şeklinde konuştu.

“BELEDİYELERE YENİ GELİR KALEMLERİ YARATILACAK”

Taşınmaz Mal Komisyonu’nda seçim yasağı döneminde sözleşmesinin süresi dolacak olan personelin sözleşmesinin uzatılması kararı ürettiklerini aktaran Kudret Özersay, “Belediyelere yeni gelir kalemleri yaratacak olan ve bazı gelir kalemlerinin asgari ücrete endekslenmesi için 5195 Değişiklik Tasarısı’nı onayladık” dedi.

Belediyelerin denetim yapma imkanının artacağını, bazı hizmetlerin de belediyeler tarafından tek elden yönetilmesi yönünde imkan sağlanacağını vurgulayan Özersay, “Kararı onayladık Meclis’e sevk ettik. Bu Belediyeler Reformu’nun iki önemli ayağından birini oluşturması açısından son derece önemli” ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK İŞLETMELERE 4 AY BOYUNCA 2 BİN TL HİBE”

İşyerinde KKTC vatandaşı olmayan çalışanların yüzde 90 oranında kısmi çalışma statüsüne geçmelerini sağlayacak değişiklik yaptıklarını bildiren Bakan Özersay, “İşveren ve 4 çalışan, yani küçük esnaf tanımı içerisine giren işletmelerin, 4 ay boyunca hibe olarak 2 bin TL verilmesi kararı aldık. Zor şartlardaki esnafın sorunlarını kısmen karşılayacak bir destek söz konusu olacak” şeklinde konuştu.

“DÖVİZDEKİ DALGALANMAYI DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Ulaştırma sektöründe Eylül’e kadar bin 500 TL desteğin devam edeceğini, Eylül’de başka bir sıkıntı yaşanırsa, bu konunun yeniden gözden geçirileceğini anlatan Özersay, açıklamasını şöyle noktaladı: KKTC veya yabancı uyruklu turizmde çalışanlara her ay bin 500 TL katkı yıl sonuna kadar devam edecek.

Dövizde yaşanan dalgalanma bağlamında borçlanma, kira, başka bazı alanlarda, çok ciddi sorun var, dolayısıyla dövizdeki dalgalanma ile ilgili hangi tedbirlerin alınabileceğine yönelik değerlendirme yapacağız. Bu vesile ile Pazartesi günü de Bakanlar Kurulu toplantısı olabileceğini söylemek istiyorum”

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