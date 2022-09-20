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Bakanlar Kurulu sona erdi

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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Bakanlar Kurulu sona erdi

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında saat 15.00 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu, sona erdi

 

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