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Bakanlar Kurulu sona erdi
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KIBRIS
20.09.2022 18:53
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakan Ünal Üstel
başkanlığında saat 15.00 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu, sona erdi
Etiketler:
haber
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detay
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kıbrıs
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