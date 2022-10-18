  • BIST 3.841,56
  • Altın 985.815
  • Dolar 18.5818
  • Euro 18.2979
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Bakanlar Kurulu sona erdi

» »
Bakanlar Kurulu sona erdi
Bakanlar Kurulu sona erdi

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.00'da tamamlandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrası açıklama yapılmadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Solyalı: Bizler Yasa Dışı Çocuk İlan Ediliyoruz18 Ekim 2022 Salı 17:12
  • Çizenel: Para Cezasını Ödemek İstiyorum18 Ekim 2022 Salı 17:09
  • YKP, BKP, TDP-TKP vatandaşlıklarla ilgili dava sürecini başlatıyor18 Ekim 2022 Salı 16:23
  • Ataoğlu: Hükümet samimi şekilde devam ediyor18 Ekim 2022 Salı 16:19
  • CTP heyeti, Mario Nava’yı kabul etti18 Ekim 2022 Salı 16:14
  • PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nden “sel olayları ile mücadele ve alınacak tedbirlere” ilişkin açıklama18 Ekim 2022 Salı 16:12
  • Tatar, Duran'ı kabul etti18 Ekim 2022 Salı 15:59
  • Kamu-İş yarın Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyecek18 Ekim 2022 Salı 15:48
  • Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti18 Ekim 2022 Salı 15:33
  • Dikkat! Atış Yapılacak18 Ekim 2022 Salı 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti