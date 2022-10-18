Bakanlar Kurulu sona erdi

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.00'da tamamlandı.
Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrası açıklama yapılmadı.
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.00'da tamamlandı.
Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrası açıklama yapılmadı.
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