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Bakanlar Kurulu sona erdi: Açıklama yapılmayacağı açıklandı!

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Bakanlar Kurulu sona erdi: Açıklama yapılmayacağı açıklandı!
Bakanlar Kurulu sona erdi: Açıklama yapılmayacağı açıklandı!

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, açıklama yapılmayacak. 

Açıklamanın yarın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağı duyuruldu.

 

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