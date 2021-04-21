Bakanlar Kurulu sona erdi: Açıklama yapılmayacağı açıklandı!

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, açıklama yapılmayacak.
Açıklamanın yarın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağı duyuruldu.
Bakanlar Kurulu toplantısı saat 22.00 sıralarında tamamlandı. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, toplantıda onaylanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararlarına ilişkin açıklamanın yarın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağını bildirdi. pic.twitter.com/tZeKSaSXQI— Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (@TAKAjansi) April 21, 2021
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