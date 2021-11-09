Bakanlar Kurulu Sözcüsü Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Amcaoğlu Açıklama Yaptı

Bütçe Yasa Tasarısı, 16-18 Kasım Tarihlerinde Komitede, 22-24 Kasım Tarihlerinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Görüşülecek

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’nun 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın imzalanarak Meclis’e gönderilmesi yönünde karar ürettiğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bu akşam, 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak, Cumhuriyet Meclisi’ne gönderileceğini söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı saat 16.30’da tamamlandı.

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantının ardından Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu basına açıklama yaptı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Amcaoğlu, 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın, 16-18 Kasım tarihlerinde, komitede tüm siyasi partiler tarafından süratle ele alınacağını ve ardından da 22-24 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşüleceğini belirterek, 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis’te onaylanabileceğini söyledi.

Geçen yılki bütçeye göre, 2022 yıl bütçesinin yaklaşık yüzde 21 büyüme ile Meclis’e gönderildiğini açıklayan Amcaoğlu ayrıca, 2020 yıl bütçesinde personel harcamalarında yüzde 19’luk bir artış söz konusu olduğuna da dikkat çekti.

Bakan Amcaoğlu, Meclis’teki tüm partilerin uzlaşmaya vardığı gibi 2022 yılı bütçesinin Meclis’ten geçirilmesi için işlemlerin süratle tamamlanacağını söyledi.