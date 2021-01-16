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Bakanlar Kurulu tamamlandı

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Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı

Bakanlar Kurulu  tamamlandı.

Açıklama yapılması bekleniyor.

Detaylar gelecek.

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