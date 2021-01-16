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Bakanlar Kurulu tamamlandı
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16.01.2021 17:48
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı.
Açıklama yapılması bekleniyor.
Detaylar gelecek.
Etiketler:
son dakika
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