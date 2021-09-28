Bakanlar Kurulu Tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakan Ersan Saner başkanlığında bugün saat 10.45’te toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı 14.20’de sona erdi.
Yaklaşık 4 saat süren toplantıda rutin konular görüşüldü.
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakan Ersan Saner başkanlığında bugün saat 10.45’te toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı 14.20’de sona erdi.
Yaklaşık 4 saat süren toplantıda rutin konular görüşüldü.
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