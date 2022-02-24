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Bakanlar Kurulu Tamamlandı

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Elektrik zammı 1 Mart'ta yürürlükte
Bakanlar Kurulu Tamamlandı

Bakanlar Kurulu ilk toplantısını 1.5 saatte tamamladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu toplantıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıkların sorunlarını ele aldıklarını kaydeden Sucuoğlu, Bakanlıkların kendi plan programlarını hem de eksikliklerini tartıştıklarını söyledi.

Başbakanlık ve Bakanlıklara bağlı dairelerin, kurum - kuruluşların dağılımı ve tüzüklerini oy birliği ile kararlaştırdıklarını anlatan Sucuoğlu, yarın hükümet programı okunacak, pazartesi de bunun eleştirisi ve sonrasında oylama yapılacak" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: 

 

“İlaç sıkıntısı kısa sürede ortadan kalkacak”

“Sağlıktaki ilaç eksikliği ile ilgili Sağlık Bakanımızın resmi yazı ile TC Sağlık Bakanlığı’na KKTC’nin ilaç eksikliğinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili müracaat konusu vardır. TC Sağlık Bakanı hassasiyetini bildirdi, bu konudaki sıkıntı kısa sürede ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum”

 

“Belediye sayısı 12’ye düşürülecek”

Başbakan Sucuoğlu İçişleri Bakanı ile belediyeler konusunu ele aldıklarını kaydetti:

“Belediyelerle ilgili İçişleri Bakanımız ile çalışmaları paylaştık. Biz 28 Belediyenin sürdürülebilir olmadığını 12 belediye ile yani 6 ilçe ve 6 bucak ile sınırlandırılmasını ve yine Haziran’ın sonunda seçime gidilebileceğini düşünüyoruz. Ama konsensüs sağlanırsa ve birkaç ay da gecikmeyle seçim olabilir. Belediyeler Birliği yasal çalışmayı yaptı, İçişleri Bakanılığı’yla zaten iki haftadır çalışıyorlar birlikte.”

 

Yeni elektrik fiyatları ele alındı

Sucuoğlu Maliye Bakanı ile Kıb-Tek konusunu ele aldıklarını belirtti:

“Maliye Bakanımız ile de önümüzdeki süreç ile ilgili projeksiyonu konuştuk. Ayrıca 1 Mart’ta yeni elektrik fiyatları konusuyla ilgili sunumunu yaptı bize.”

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