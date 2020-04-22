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Bakanlar Kurulu Tedavi ve Teknik İşler Maksatlı Seyahat İzinleri Verdi

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Bakanlar Kurulu Tedavi ve Teknik İşler Maksatlı Seyahat İzinleri Verdi
Bakanlar Kurulu Tedavi ve Teknik İşler Maksatlı Seyahat İzinleri Verdi

 Bakanlar Kurulu, KKTC’den Türkiye Cumhuriyeti’ne tedavi, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye teknik işler maksatlı seyahat izinleri verdi.

Söz konusu izinler, ülkeye giriş yapacak kişilerin 14 gün karantina şartına uyulması koşulu ile verildi.

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi görmek üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne sevk edilip tedavileri sona eren hastaların ülkeye girişi konusunda Sağlık Bakanlığı’nı yetkili kıldı.  

Bakanlar Kurulu ayrıca Teknecik Elektrik Santrali dizel makinaların periyodik bakımlarının yapılması amacıyla Türkiye’den 6 kişilik bir teknik ekibin üretimin arz güvenliği açısından ülkeye girişine izin verdi.

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