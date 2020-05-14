Bakanlar Kurulu toplanacak

Bakanlar Kurulu’nun Başbakanlık’ta gerçekleştirilecek toplantısı 12.30 sıralarında başlayacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Pile ile ilgili bir öneri sunması bekleniyor.

Öte yandan dün ilk olarak Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüşen ardından da Başbakanlık Müsteşarı’na taleplerini ileten Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR) heyetinin isteklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor...