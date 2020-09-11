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Bakanlar Kurulu Toplanacak

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Bakanlar Kurulu Toplanacak
Bakanlar Kurulu Toplanacak

Bakanlar Kurulu toplanıyor. 

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısı saat 12.00’de başlayacak.

Toplantıda öncelikli olarak koronavirüsle ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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