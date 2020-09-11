Bakanlar Kurulu Toplanacak

Bakanlar Kurulu toplanıyor.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısı saat 12.00’de başlayacak.
Toplantıda öncelikli olarak koronavirüsle ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Bakanlar Kurulu toplanıyor.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısı saat 12.00’de başlayacak.
Toplantıda öncelikli olarak koronavirüsle ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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