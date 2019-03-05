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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Bakanlar Kurulu toplandı

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Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı.

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki toplantı saat 14.30’da başladı.

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