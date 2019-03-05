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Bakanlar Kurulu toplandı
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KIBRIS
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KIBRIS
05.03.2019 17:52
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı.
Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki toplantı saat 14.30’da başladı.
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