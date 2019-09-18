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Bakanlar Kurulu toplandı

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Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Başbakanlık’ta yer alan toplantı saat 09.00’da başladı
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