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Bakanlar Kurulu toplandı
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KIBRIS
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KIBRIS
08.10.2019 16:36
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı…
Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı saat 16:00’da başladı.
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