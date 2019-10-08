  • BIST 101.988
  • Altın 281,168
  • Dolar 5,7987
  • Euro 6,3652
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Bakanlar Kurulu toplandı

» »
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı…

Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı saat 16:00’da başladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ara bölgede kayıp şahıslar atölye çalışması yapılacak08 Ekim 2019 Salı 14:48
  • KTÖS’ten Atakan’a eleştiri: Devletin araç ruhsatlarından 82 milyon alacağı var08 Ekim 2019 Salı 14:35
  • Amcaoğlu: “Mahalli gelirlerimizden yollarımız için 40 milyon tl kaynak yarattık”08 Ekim 2019 Salı 13:46
  • Amcaoğlu: “Mahalli gelirlerimizden yollarımız için 40 milyon tl kaynak yarattık”08 Ekim 2019 Salı 13:46
  • Hasipoğlu: “Rum tarafının doğrudan ticaret tüzüğünü engellemeye çalışması anlaşma isteyen bir mantığın ürünü olamaz”08 Ekim 2019 Salı 13:26
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne ve Ürdünlü belediye başkanlarını kabul etti08 Ekim 2019 Salı 13:23
  • Baybars: “23 Ekim’den itibaren onlıne ikamet izni alınabilecek”08 Ekim 2019 Salı 12:57
  • Sol Hareket ve TİP, Kıbrıs konulu yuvarlak masa toplantısı düzenliyor08 Ekim 2019 Salı 12:56
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden borçların kapatılması için uyarı08 Ekim 2019 Salı 12:47
  • YDP 3. Kuruluş yıldönümünü kutladı.08 Ekim 2019 Salı 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti