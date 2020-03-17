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Bakanlar Kurulu toplandı

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Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı.

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıdan sonra Başbakanlık'ta olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı düzenleniyor.

 

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı sonrası basına açıklama yapan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, esas konunun CoronaVirüs’e bağlı sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılıp yapılmamasının değerlendirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 aylık bir süre ertelenmesine yönelik Meclis tarafından çalışma yapılması kararlaştırıldığını açıklayan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis’te ertelemeye ilişkin çalışma yürütüleceğini ifade etti.

Kaynak: Seçimler 6 ay erteleniyor

detaylar gelecek

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