Bakanlar Kurulu Toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 15.20’de toplandı.
Bakanlar Kurulu’nun gündeminde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler bulunuyor. Toplantıda önlemlerin değerlendirilmesi ve bazı kararların alınması bekleniyor.
Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 15.20’de toplandı.
Bakanlar Kurulu’nun gündeminde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler bulunuyor. Toplantıda önlemlerin değerlendirilmesi ve bazı kararların alınması bekleniyor.
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