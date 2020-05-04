Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda gerçekleşen toplantı 12.00 sıralarında başladı.
Toplantıda, korona virüsle ilgili önlemlerin yanı sıra son gelişmeler değerlendirilecek.
Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda gerçekleşen toplantı 12.00 sıralarında başladı.
Toplantıda, korona virüsle ilgili önlemlerin yanı sıra son gelişmeler değerlendirilecek.
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