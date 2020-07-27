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Bakanlar Kurulu toplandı
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KIBRIS
27.07.2020 14:57
Bakanlar Kurulu toplandı.
Bakanlar Kurulu toplandı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı saat 13.30’da başladı.
Etiketler:
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