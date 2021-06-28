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Bakanlar Kurulu toplandı
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KIBRIS
28.06.2021 17:44
Bakanlar Kurulu toplandı.
Bakanlar Kurulu toplandı.
Toplantı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında saat 17.30’da başladı.
Etiketler:
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kıbrıs
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