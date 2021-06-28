  • BIST 1.372
  • Altın 497,743
  • Dolar 8,6936
  • Euro 10,3764
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Bakanlar Kurulu toplandı

» »
Bakanlar Kurulu toplandı.
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı.

Toplantı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında saat 17.30’da başladı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koopbank İle KOOP-SEN Uzlaşamadı28 Haziran 2021 Pazartesi 16:32
  • Anneler Derneği Leyen’i Eleştirdi28 Haziran 2021 Pazartesi 16:26
  • HAKSEN, Kıbrıs Sigorta İle Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı28 Haziran 2021 Pazartesi 16:25
  • Genel Tarım Sigortası Fonu Bütçesi Görüşülürken Nisap Düştü28 Haziran 2021 Pazartesi 16:01
  • Haftalık Trafik Raporu!!28 Haziran 2021 Pazartesi 16:00
  • Meclis'te Siyasi Gelişmeler ve Hükümet İcraatları Konuşuldu28 Haziran 2021 Pazartesi 15:12
  • HÜR-İŞ Federasyonu Asgari Ücret Saptama Komisyonunun Toplantıya Çağrılmasını Talep Etti28 Haziran 2021 Pazartesi 15:06
  • Meteoroloji’den Sıcak Hava Dalgası Uyarısı28 Haziran 2021 Pazartesi 15:05
  • Bakan Çavuşoğlu: “Balıkçı Barınaklarının İşletilmesinde Yeni Bir Döneme Geçilecek”28 Haziran 2021 Pazartesi 15:00
  • Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulunda Görevlendirme Yapıldı...28 Haziran 2021 Pazartesi 14:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti